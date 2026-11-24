Казань возглавила рейтинг российских городов-миллионников по доле зелёных зон — они занимают 61% территории города. С 2012 года число деревьев в столице Татарстана выросло в четыре раза — с 200 тысяч до 822 тысяч. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на Международном муниципальном форуме в Москве.

Новость по теме Реестр зеленых насаждений появится в Казани

Цифры, озвученные мэром, впечатляют: 61% территории города — это зелёные зоны, что выводит Казань в лидеры среди всех российских городов-миллионников. Число деревьев за 14 лет увеличилось в четыре раза: если в 2012 году их было около 200 тысяч, то сегодня — 822 тысячи. Такой рост стал результатом системной работы по озеленению, которую город ведёт параллельно с благоустройством общественных пространств.

С 2010 года в Казани построили 42 новых парка и сквера, ещё 63 общественных пространства были благоустроены. Их общая площадь выросла в пять раз и достигла 630 гектаров. Это не просто цифры — за ними стоят конкретные проекты, которые изменили облик города: набережные, парки в жилых районах, скверы у социальных объектов. Именно эти пространства стали точками притяжения для горожан и точками роста для локального бизнеса.

Достижения столицы Татарстана не остались незамеченными: опыт Казани использовали при разработке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это признание того, что модель, опробованная в городе, оказалась рабочей и масштабируемой. Для Казани это не только репутационный плюс, но и подтверждение правильности выбранного курса на комплексное развитие городской среды.