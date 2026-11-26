Стадион «Трудовые резервы» в Казани готовят к заливке льда — на каток площадью 6,5 тыс. кв. м потребуется около 600 тонн воды. Открытие намечено на 4–5 декабря с торжественной церемонией, сообщили в Комитете физкультуры и спорта.

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Ледовое покрытие создаст компрессорная станция с восемью компрессорами, а разравнивать его будет ледозаливочная машина. Площадь катка — 6,5 тыс. кв. м, для заливки потребуется около 600 тонн воды. Такой масштаб делает «Трудовые резервы» одной из крупнейших открытых ледовых площадок города.

К предстоящему сезону закупили 52 пары коньков — теперь на стадионе 550 пар. Это значит, что больше желающих сможет покататься без необходимости приносить свои коньки. Для семей с детьми и тех, кто только начинает осваивать лёд, это заметное улучшение.

В будни каток будет работать с 17:30 до 22:00, в выходные и праздники — с 12:00 до 22:00. Технический перерыв запланирован с 16:00 до 16:50. Такой график удобен и для тех, кто работает, и для тех, кто предпочитает дневные катания в выходные.