Фигуристка Камила Валиева не выступит на чемпионате России, который пройдёт в середине декабря в Челябинске. О причинах пропуска официально не сообщается. Ранее спортсменка объявила об уходе из группы Светланы Соколовской и возвращении в штаб Этери Тутберидзе.

Валиева не примет участия в главном старте сезона — чемпионате России, который состоится в середине декабря в Челябинске. Турнир традиционно собирает сильнейших фигуристов страны и служит отбором на крупные международные соревнования. Пропуск Валиевой означает, что зрители не увидят её в числе участниц.

В сентябре 2026 года фигуристка выступила на контрольных прокатах в Москве, после чего не принимала участия ни в одном официальном турнире. Ранее Валиева сообщила об уходе из группы Светланы Соколовской и возвращении в штаб Этери Тутберидзе. Возвращение к тренеру, под руководством которого она добилась главных успехов в карьере, стало одним из самых обсуждаемых событий межсезонья.