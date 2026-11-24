Казанский «Ак Барс» обыграл «Адмирал» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла во Владивостоке. Главным героем встречи стал нападающий Дыняк, оформивший хет-трик.

«Ак Барс» уверенно провёл выездную встречу во Владивостоке, не позволив «Адмиралу» отличиться. Все три шайбы в составе казанцев забросил Дыняк, оформивший хет-трик. Сухой матч записал на свой счёт вратарь казанской команды.

Следующий матч казанцы проведут 26 ноября в Хабаровске против местного «Амура». Начало встречи — в 12:00 по московскому времени. Для «Ак Барса» это продолжение дальневосточного выезда: после Владивостока команда отправится в Хабаровск, где постарается закрепить успех.