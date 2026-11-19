Новый виток развития искусственного интеллекта (ИИ) предусматривает переход к технологиям, способным лучше понимать человека и выстраивать общение с потребителями по модели взаимодействия между близкими друзьями.

Новость по теме Россия и Китай запускают совместные проекты в сфере финтеха

Об этом заявил заместитель директора департамента анализа данных и моделирования ВТБ Денис Суржко, выступая на международном финтех-форуме Finobod в Ташкенте.



Он подчеркнул, что дальнейшее совершенствование технологических решений заключается уже не столько в накоплении больших массивов информации о клиентах и прогнозировании их потребностей, сколько в способности распознавать смысл обращений буквально с первых слов. Инструменты анализа данных, выполняющие подобные функции, уже существуют и активно используются. Однако при непосредственном взаимодействии с человеком важно не просто опираться на имеющиеся сведения, а внимательно воспринимать его слова и оперативно определять конкретные потребности.



Также Суржко обратил внимание на научные исследования, связанные с функционированием головного мозга. Их авторы рассматривают возможность присутствия квантовых эффектов в человеческом мышлении. По мнению эксперта, такие предположения указывают на существование ограничений у технологий искусственного интеллекта и машинного обучения при попытках полностью понять особенности человека.

Суржко полагает, что генеративный ИИ способен усовершенствовать применяемые механизмы прогнозирования клиентских потребностей, дополнив их возможностями более гибкого и эмоционально ориентированного взаимодействия. Банк постепенно изменяет внутренние процессы и способы работы с клиентами, ориентируясь на развитие данного подхода.

Говоря о дальнейшем развитии технологий, специалист сопоставил возможности искусственного интеллекта с поведением близкого друга. По его словам, настоящий друг не спешит сразу предлагать готовое решение, а предварительно учитывает обстоятельства, настроение и эмоциональное состояние собеседника. По аналогичному принципу ИИ должен научиться воспринимать контекст обращений и реагировать на персональные потребности каждого клиента.