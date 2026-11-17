Адель Загретдинов из Казани и Ильдар Асылгареев из села Ключи Бугульминского района победили во Всероссийском конкурсе видео «Отец года — 2026».

Председатель Союза отцов Татарстана Адель Загретдинов отмечен в специальной номинации «Папа-шеф. Готовим вместе с папой».

«В награде моё имя. Но победила вся наша семья! Это не моя личная победа. Это наша общая семейная радость! - делится впечатлениями Адель Загретдинов. - Всё начинается с самого простого: мы с детьми готовим вместе. Разговариваем, смеёмся, каждый пробует что-то сделать сам.

Конечно, взрослому иногда проще всё взять в свои руки. Но мне важно не сделать за ребёнка, а дать ему попробовать, научиться и почувствовать: у него получается. Ведь мы в эти минуты не только готовим еду. Мы проводим время друг с другом» .

Ильдар Асылгареев из села Ключи Бугульминского района победил в номинации «В чём наш папа чемпион?». Его супруга и дочери подготовили конкурсный ролик на эту тему как сюрприз папе.

Конкурс организован АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства труда и социальной защиты при Правительстве РФ.

Партнёром конкурса выступила всероссийская общественная организация «Союз отцов» России. Заявки на конкурс поступили из 77 регионов страны, модерацию прошли 799 конкурсных видеоработ, по данным организаторов.

Награды победителям вручили заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.