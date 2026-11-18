Защитник Никита Лямкин и нападающий Илья Сафонов представят Казань в составе национальной команды на домашнем турнире, который пройдёт с 9 по 13 декабря. Всего в заявку вошли хоккеисты из трёх клубов.

Штаб сборной России определился с составом на Кубок Первого канала — один из главных турниров сезона для национальной команды. От «Ак Барса» в списке оказались два игрока: защитник Никита Лямкин и нападающий Илья Сафонов, недавно вернувшийся в казанский клуб. Для Сафонова этот вызов особенно значим — он получил его после возвращения в систему «Ак Барса», что подтверждает его игровую форму.

Помимо казанцев, в состав вошли представители ещё двух клубов. Уфимский «Салават Юлаев» делегировал трёх хоккеистов, а нижнекамский «Нефтехимик» — Андрея Белозёрова.

Кубок Первого канала традиционно считается одним из этапов подготовки сборной России к международным соревнованиям и собирает сильнейших игроков Континентальной хоккейной лиги. Турнир пройдёт с 9 по 13 декабря.