

70% выданной в этом году в России ипотеки оформили миллениалы, родившиеся в 1981 — 1996 годах. А главным инструментом для них стала семейная ипотека. Старшие поколения — бумеры и иксы — чаще оформляют рыночные программы, а зумеры пытаются сочетать льготную и нельготную ипотеки при финансовой поддержке родителей.

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Такие данные показало исследование. При этом аналитики зафиксировали, что средний размер ипотечного кредита в этом году снизился у всех поколений. А первоначальный взнос заметно вырос — особенно у миллениалов и зумеров. Выросла и средняя площадь приобретаемого жилья.

Начальник ипотечного управления ВТБ Сергей Бабин прокомментировал, что структура ипотечного спроса меняется как естественный жизненный цикл поколений. Самые заметные перемены в этом году случились у бумеров: размер ипотеки в среднем у них сократился с 3,9 до 3,5 млн рублей, первоначальный взнос вырос с 3,8 до 4,2 млн рублей, а площадь покупаемого жилья изменилась с 53,1 до 65,6 кв. м.



На первичном рынке на миллениалов в текущем году приходится 70% ипотечных выдач, следует из данных, агрегирующих статистику 15 российских банков. Следом за ними идут зумеры (16%), замыкает тройку лидеров поколение X (14%). За год структура спроса в этом сегменте жилья скорректировалась: доля миллениалов снизилась на 8 п.п. при одновременном росте доли зумеров и иксов на 4 п.п. каждая.



На вторичном рынке основной спрос на ипотекутакже приходится на миллениалов — 55%. За ними следуют иксы (26%) и зумеры (18%). Здесь доля миллениалов также снизилась на 8 п.п. при зеркальном росте доли иксов, при этом доля зумеров осталась стабильной (18%).