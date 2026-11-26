В Ак Барс Банке пенсионеры могут получить 2000 рублей по акции «Для самых близких». Для участия нужно до 31 декабря 2026 года включительно подать заявление о переводе пенсии на карту «Мир», выпущенную банком, и дождаться поступления на ее счет первой выплаты. Если карты нет, оформите любую дебетовую, например, Карту жителя Республики Татарстан*.

Кроме приветственного бонуса, владельцам Карты жителя РТ в ее мобильном приложении** и в веб-версии «Ак Барс Онлайн» доступен сервис «Алтын Еллар» (с тат. яз. «Золотые годы»). Это платформа для организации досуга и социальной поддержки старшего поколения, где можно находить занятия по интересам, покупать льготные билеты на экскурсии по Казани и республике, заявляться на субсидии и госуслуги.

Также перевод пенсии добавит +1% к ставке срочного вклада «Мой выбор» от Ак Барс Банка. Продукт позволяет разместить от 10 тыс. до 15 млн рублей на 3, 4, 6 месяцев или 1 год. Максимальная доходность достигает 13,7% годовых – для депозита на 121 день с учетом надбавок для пенсионеров и за подключенную подписку «Премиальная».

Подробнее об условиях акции, сроке и порядке получения приза, а также о картах и вкладах банка на www.akbars.ru.

*Организатор акции «Для самых близких» — ПАО «АК БАРС» БАНК. Активный срок проведения акции — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. Общий период проведения акции — с 1 января 2025 года по 31 января 2027 года. В акции могут участвовать владельцы любых дебетовых карт платежной системы «Мир» от Ак Барс Банка, кроме Исламской карты.

**Мобильное приложение «Карта жителя Татарстана» от АО «Социальная карта».