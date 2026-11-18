В Казани из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались 200 частных домов по улице 2-й Аракчинской. В зону отключения попали также 18 административных зданий — всего без воды 600 человек, включая 150 детей. Подачу планируют восстановить сегодня к 19:00.

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Инцидент затронул частный сектор в Аракчино — посёлке на западе Казани. По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, без холодной воды остались 200 домов, 18 административных зданий и 600 человек, среди которых 150 детей.

Для населения организован подвоз воды: на месте выставлены две автоцистерны. Восстановительные работы ведёт МУП «Водоканал». По данным коммунальщиков, подачу холодной воды планируют вернуть сегодня к 19:00.