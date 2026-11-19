Когда Тамара родила сына, врачи не давали ей надежды на то, что мальчик сможет жить обычной жизнью. У Димы диагностировали ДЦП, серьезные нарушения зрения. Медики говорили, что он, скорее всего, никогда не сядет и не пойдет. Они спрашивали, собирается ли мама забирать младенца, предлагали отказаться от него в роддоме.

– Это было как приговор. Я слышала много нехорошего. Но как можно отказаться, если это мой ребенок? — говорит Тамара. С работы пришлось уволиться, так как сын требовал постоянной заботы. Помощи не было. Со всем приходилось справляться вдвоем.

Сегодня Диме 26 лет. Он почти не видит, но самостоятельно передвигается по Казани, ездит на общественном транспорте, общается с друзьями, занимается творчеством и прошел стажировку помощником официанта в ресторане «По чесноку».

“Учиться жить среди людей”

Вопреки прогнозам врачей, Дима научился сидеть и ходить. Поздно, с поддержкой, но научился. Сейчас он ходит, как будто немного подпрыгивая. А вот зрение с годами не улучшилось, сейчас оно всего 0,02.

– Ну, видеть так – это все равно лучше, чем вообще ничего не видеть, – не унывает парень.

Дима ходил в коррекционную школу для слепых и слабовидящих, затем в колледже получил специальность садовника. Но оказалось, что дальнейшего трудоустройства не предполагалось, и молодой человек остался без работы. Многие профессии оказались недоступны из-за проблем со зрением. Для Дмитрия это было тяжело - ведь он всегда мечтал быть нужным, полезным. Тамара вспоминает, что сын с самого детства стремился узнавать новое.

– Я всегда старалась его социализировать. Я понимала, что недостаточно просто отдать ребенка в специальную школу. Нужно, чтобы он учился жить среди людей, — рассказывает Тамара.

Она не скрывает, что иногда это было непросто. Диме требовалась постоянная помощь, но мама сознательно приучала его делать то, что он мог, самостоятельно. Например, ходить без ее руки. Мальчик сопротивлялся, плакал, она сама плакала, жалея его, и в итоге сын научился.

Но не только Тамара была для сына опорой, он тоже стал для нее своеобразным локомотивом. Ради него она не сдавалась, стремилась, боролась. И именно благодаря ему у семьи появилась своя квартира.

– Когда Дима был маленьким, мы жили в общежитии. Однажды он спросил меня: “Мама, а почему у нас такой маленький дом?” Этот вопрос меня очень задел. Я понимала, что ему хочется жить в нормальной квартире, – вспоминает Тамара. – Я стала узнавать, можно ли получить жилье, встала в очередь на квартиру. Честно говоря, я не очень верила, что у нас что-то получится, но все-таки решила попробовать. Начались суды, обращения, бесконечные хлопоты. Как-то мне пришлось взять Диму с собой в суд, так как садик не работал. И на заседании он вдруг громко сказал: “Давайте большой дом!” Все в зале засмеялись. Суд мы выиграли уже на первом заседании, но на этом наши трудности не закончились. Впереди было много разбирательств, ожиданий и бюрократических проволочек. Иногда у меня просто опускались руки. Казалось, что больше нет сил бороться и добиваться своего”.

А Дима не понимал, насколько это тяжело. Для него каждый новый поход в суд или прокуратуру был просто очередным шагом к цели. Он не сомневался, что семья должна идти дальше. Постоянно спрашивал маму: “А когда мы пойдем в прокуратуру? А когда снова в суд?” Он подбадривал, напоминал, что нельзя останавливаться.

– Получается, именно Дима не давал мне сдаться. Благодаря ему мы продолжали бороться и в итоге добились своего. Диме было 11 лет, и мы наконец переехали в собственную квартиру.

Когда Тамара с Димой получили жилье, туда нужно было много всего купить. Денег не хватало. Как-то мальчик спросил у мамы, купят ли они колбасы. Она ответила: “Иногда бывают такие времена, что не то что колбасы, хлеба не купишь!”. Сын запомнил эти слова на всю жизнь. И сейчас когда он уже сам зарабатывает деньги, не тратит их бездумно, а экономит.

Удивительные совпадения

После колледжа Дима долго не мог найти работу и уже не верил, что это получится сделать. Возможность появилась благодаря фонду «Хранители детства», который помогает пройти стажировки и осознанно выбрать профессию тем, кому нужна поддержка на старте: подросткам из детских домов и выпускникам, молодым людям в трудной жизненной ситуации, людям с инвалидностью. В Татарстане программу корпоративного наставничества фонда реализует благотворительный фонд “Трамплин”. Куратор фонда Алсу предложила Диме пройти стажировку в ресторане “По чесноку”.

История работы именно в этом кафе – череда удивительных совпадений. С детства Дима мечтал попасть на местное “БИМ Радио”. Как-то он отправил заявку и попал в эфир. Сотрудники радио подарили парню сертификат в ресторан «По чесноку». Активировать Дима его не успел - попал туда на стажировку.

На стажировке он быстро освоился. Его обязанности не требуют сложных технических навыков, но предполагают внимательность, аккуратность и ответственность. Нужно насухо протирать посуду, раскладывать ее, готовить приборы для официантов. Сотрудники ресторана приняли Диму хорошо. Руководитель отмечает его старательность и активность, часто ставит в пример другим работникам.

Ему нравится коллектив, нравится сам процесс и особенно нравится чувствовать себя нужным и полезным.

Шанс на нормальную жизнь

Для Тамары стажировка сына стала событием, которого она ждала много лет. Когда Дима сообщил, что он начал работать, мама была на даче.

– Я сначала не поверила. А потом поняла, что это действительно случилось, и сидела ревела в голос. Мы так долго этого ждали! — вспоминает она.

По ее словам, благодаря опыту работы Дима заметно изменился. Стал увереннее, самостоятельнее, перестал во всем ориентироваться на маму. Тамара говорит, что сын словно повзрослел на несколько лет.

У Димы теперь есть ощущение, что его труд замечают и ценят. Для человека, которому долго приходилось сталкиваться с чужими сомнениями в своих возможностях, это особенно важно. Тамара признается, что теперь ей немного спокойнее думать о будущем. Ведь ее главным страхом были мысли о том, что произойдет с сыном, если она заболеет или не сможет быть рядом. Она считает, что сейчас Дима уже примерно на 80% живет самостоятельно, но мечтает, чтобы однажды он мог полностью обходиться без ее помощи.

Понимая, что сын вырос, стал независимее, Тамара смогла заняться собой. Она наконец вышла на работу в сферу клининга. Это было важно не только для семейного бюджета, но и для психологического равновесия: ей хотелось сохранить собственную жизнь, а сыну — дать пространство для своей.

Поменяться ролями

Их отношения постепенно меняются. Если раньше Дима постоянно нуждался в поддержке мамы, то теперь, когда она тревожится или грустит, сам говорит ей: “Мама, я с тобой, я рядом”.

В это тяжело поверить, ведь, кажется, еще вчера он не мог самостоятельно проехать в транспорте. Тамара вспоминает, когда сыну было примерно 12-13 лет, он позвонил ей и похвастался, что сам на трамвае добрался до нужного места. И хотя все уже случилось, мама жутко испугалась: мало ли что могло случиться.

Но потом она взяла себя в руки: как бы не было тяжело, учиться самостоятельности надо. И именно такие маленькие шаги и привели сейчас к тому, что сын сам смог работать, сам ходит на дополнительные занятия и там даже рисует. Он сам общается с друзьями в интернете и офлайн.

Тамара уверена, всего бы этого не случилось, если бы не внутренний стержень, который есть в сыне и его большое желание:

– Я ему с детства говорила, что он полноценный человек, что его возможности не ограничены. Просто нужно найти свое место, где ты сможешь пригодиться!