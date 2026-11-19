Роман японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» стал самой продаваемой книгой в Казани. Судя по выбору читателей, казанцы решили заранее представить, как страшно остаться без пушистых хозяев жизни. Вторую строчку рейтинга заняла «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, третью — «Скорбь Сатаны» Марии Корелли.

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Первая пятёрка самых продаваемых книг в столице Татарстана выглядит так:

«Если все кошки в мире исчезнут» — Гэнки Кавамура

«Кафе на краю земли» — Джон Стрелеки

«Скорбь Сатаны» — Мария Корелли

«1984» — Джордж Оруэлл

«Ставок больше нет» — Жан-Поль Сартр

Показательно, что в лидерах оказались сразу несколько произведений с философским подтекстом — от антиутопии Оруэлла до экзистенциальной драмы Сартра. Роман Кавамуры, построенный вокруг мысли о ценности привычных вещей, органично вписывается в этот ряд.

Достоевский держит позиции

Русская классика не сдаёт позиций: Фёдор Достоевский уверенно остаётся в топ-10 литературных предпочтений казанцев. «Идиот» занимает восьмую строчку рейтинга, «Игрок» — десятую. Это подтверждает устойчивый интерес горожан к классической литературе на фоне растущей популярности современных зарубежных авторов.