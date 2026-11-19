Роман японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» стал самой продаваемой книгой в Казани. Судя по выбору читателей, казанцы решили заранее представить, как страшно остаться без пушистых хозяев жизни. Вторую строчку рейтинга заняла «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, третью — «Скорбь Сатаны» Марии Корелли.
Первая пятёрка самых продаваемых книг в столице Татарстана выглядит так:
«Если все кошки в мире исчезнут» — Гэнки Кавамура
«Кафе на краю земли» — Джон Стрелеки
«Скорбь Сатаны» — Мария Корелли
«1984» — Джордж Оруэлл
«Ставок больше нет» — Жан-Поль Сартр
Показательно, что в лидерах оказались сразу несколько произведений с философским подтекстом — от антиутопии Оруэлла до экзистенциальной драмы Сартра. Роман Кавамуры, построенный вокруг мысли о ценности привычных вещей, органично вписывается в этот ряд.
Достоевский держит позиции
Русская классика не сдаёт позиций: Фёдор Достоевский уверенно остаётся в топ-10 литературных предпочтений казанцев. «Идиот» занимает восьмую строчку рейтинга, «Игрок» — десятую. Это подтверждает устойчивый интерес горожан к классической литературе на фоне растущей популярности современных зарубежных авторов.