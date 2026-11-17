Казанский «Ак Барс» сегодня проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча состоится на льду «Татнефть Арены», начало — в 19:30 по московскому времени.

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Для «барсов» этот матч имеет особое значение. После недавнего спада команда опустилась на девятое место Восточной конференции, набрав 28 очков. Победа над москвичами позволит казанцам вернуться в зону плей-офф и прервать неудачную серию. «Динамо» подходит к игре с 29 очками и занимает седьмую строчку на Западе.

Московская команда недавно пережила тренерскую рокировку: вместо Леонида Тамбиева исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Ореховский. Смена наставника традиционно дает команде эмоциональный импульс, однако требует времени на перестройку игровых схем — фактор, который может сыграть на руку «Ак Барсу».

В истории КХЛ соперники встречались 46 раз. «Ак Барс» впереди по победам — 25:21. В прошлом сезоне казанцы дважды обыграли москвичей — 5:4 и 7:5. Статистика личных встреч на стороне хозяев, что добавляет уверенности подопечным перед сегодняшним поединком.

Обе команды подходят к матчу не в оптимальных составах. Из-за травм игру пропустят форварды Артём Галимов у «Ак Барса», а также Никита Тертышный и Ник Меркли — у «Динамо». Отсутствие ключевых нападающих может заметно повлиять на атакующий потенциал обеих дружин.