Казанский «Ак Барс» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера Анвара Гатиятулина. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2028 года, а недавняя победа над «Адмиралом» (3:0) прервала серию из четырёх поражений.

По данным источника, в казанском клубе не думают над сменой тренерского штаба. Леонида Тамбиева, которого называли в качестве возможной замены, на пост главного тренера не рассматривают. Это фактически закрывает тему кадровых перестановок в ближайшей перспективе.

Гатиятулин возглавляет «Ак Барс» с 2024 года. В июне 2026-го клуб продлил с ним соглашение до 31 мая 2028 года. Генеральный менеджер команды Марат Валиуллин тогда объяснил решение прогрессом команды: «За два сезона работы Анвара Рафаиловича „Ак Барс" заметно прибавил во всех аспектах». В сезоне-2025/26 Гатиятулин привёл команду к финалу Кубка Гагарина и был признан лучшим тренером сезона.

Нынешний регулярный чемпионат складывается для казанцев непросто. После 31 матча у команды было 29 очков и девятое место на Востоке. В ноябре «Ак Барс» чаще проигрывал, чем побеждал, а серия из четырёх поражений стала поводом для разговоров о возможных переменах. Однако победа над «Адмиралом» со счётом 3:0, в которой хет-трик оформил Никита Дыняк, позволила прервать эту серию и подняться на шестое место в конференции.