В Казани 24 ноября вечером заметили неопознанный самолет, зависший на высоте около 160 метров. Жители пытаются выяснить, что это за судно.

По данным Flightradar24, объект с позывным 26036RA находится в Кировском районе, в Аракчино, на берегу Волги.

Сервис не определяет тип, регистрационный номер, серийный номер, возраст и категорию самолета. Барометрическая высота — около 160 метров, путевая скорость — менее 2 км/ч, курс — 315° (северо-запад). Другие данные (воздушная и вертикальная скорость, высота по GPS, погода) недоступны.

По графику скорости и высоты, самолет почти не движется. Информация о маршруте и аэропортах вылета/назначения отсутствует.