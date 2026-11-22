«Ак Барс» потерпел четвертое поражение подряд, проиграв в выездном матче КХЛ «Авангарду» со счетом 1:3.

«Авангард» — «Ак Барс»: 3:1

Встреча на G-Drive Арене в Омске завершилась победой «Авангарда». Счет:

1-я шайба: Александр Волков (4-я минута, ассистенты: Константин Окулов, Василий Пономарев).

2-я шайба: Константин Окулов (14-я минута, ассистенты: Кирилл Адамчук, Александр Волков).

3-я шайба: Константин Окулов (29-я минута, в большинстве, ассистенты: Дамир Шарипзянов, Джошуа Ливо).

1-я шайба «Ак Барса»: Дмитрий Кателевский (16-я минута, ассистенты: Никита Дыняк).

Череда поражений «Ак Барса»

Это четвертое поражение подряд для «Ак Барса». Ранее команда уступила «Металлургу», «Динамо» и «Спартаку». Последний матч, где «Ак Барс» выиграл, был 10 ноября против минского «Динамо» (4:0).

Главный тренер Анвар Гатиятулин отметил необходимость вернуть уверенность и исправить ошибки в обороне. Команда создает моменты, но не завершает атаки. Травмы игроков, таких как Александр Хмелевский, Артем Галимов и Евгений Дадонов, влияют на результаты.

«Авангард» выиграл пять матчей подряд. После 31 игры «Ак Барс» набрал 29 очков (9-е место в Восточной конференции), «Авангард» — 36 очков (1-е место).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 24 ноября против «Адмирала».