В честь Дня Государственного флага Татарстана 29 ноября, в воскресенье, в Казани и Нижнекамске включат тематическую архитектурно-художественную подсветку. Огни будут гореть на телебашнях с 17:00 до 23:00.
Кроме того, на медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» также появится праздничное оформление: на экране продемонстрируют посвящённые государственному символу Татарстана изображения.
Ранее сообщалось, что главная новогодняя ёлка в этом году традиционно разместится в Казани у центра семьи «Казан». Высота достигнет 35 метров. На конструкции будет светодиодное оформление и анимированный купол.