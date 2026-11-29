В честь Дня Государственного флага Татарстана 29 ноября, в воскресенье, в Казани и Нижнекамске включат тематическую архитектурно-художественную подсветку. Огни будут гореть на телебашнях с 17:00 до 23:00.

Кроме того, на медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» также появится праздничное оформление: на экране продемонстрируют посвящённые государственному символу Татарстана изображения.

Напомним, что 29 ноября 1991 года Верховным Советом республики был принят современный флаг. Автором флага стал народный художник Татарстана Тавиль Хазиахметов. Зелёный цвет в триколоре означает обновление, белый — чистоту, красный — силу и энергию.

Ранее сообщалось, что главная новогодняя ёлка в этом году традиционно разместится в Казани у центра семьи «Казан». Высота достигнет 35 метров. На конструкции будет светодиодное оформление и анимированный купол.