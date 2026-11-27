Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил, что инженеры из этой страны готовы оказать содействие России в восстановлении Крымского моста. Он подчеркнул, что у афганских специалистов есть уникальный опыт работы в условиях разрушенной инфраструктуры после многолетних военных действий.

Хабибуллин отметил, что афганские инженеры обладают большим опытом восстановления мостов, переправ и других объектов после боевых конфликтов. Этот опыт может быть полезен для России, учитывая текущие задачи по восстановлению Крымского моста.

В Афганистане действительно ведётся масштабная работа по восстановлению транспортной инфраструктуры. Инженеры участвуют в строительстве и ремонте мостов, а также в гуманитарных проектах по разминированию территорий. Специалисты десятилетиями занимаются очисткой земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов, что позволяет вернуть их в безопасное использование.

Примером успешного сотрудничества стал проект по восстановлению моста через реку Тарнак в 2010 году. Тогда афганские и канадские специалисты совместными усилиями восстановили мост, который был повреждён в результате взрыва. Эти работы позволили возобновить движение по важному транспортному маршруту.

Гуманитарное разминирование также является важным направлением работы. По данным ООН, афганские инженеры десятилетиями участвуют в этих проектах, возвращая территории к безопасному использованию.