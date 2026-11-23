«Татнефть» предложила дивиденды за III квартал 2026 года в размере 31,44 рубля на акцию.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2026 года в размере 31,44 рубля на акцию. Общая сумма выплат за квартал может составить около 73,1 млрд рублей. Окончательное решение примут акционеры на внеочередном собрании 25 декабря.

Ранее компания выплатила 32,88 рубля за первое полугодие 2026-го (76,3 млрд рублей). Дивиденды за 9 месяцев превысят выплату за весь 2025 год (79,3 млрд), составив около 149,7 млрд.

«Татнефть» направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. За 9 месяцев 2026 года она выросла до 299,27 млрд рублей.