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Задание 292-го конкурса: Назовите чемпиона Москвы по футболу, «премьер-министра», спасавшего жителей Татарии от голода 1920-х годах.

Ответ на задание 292-го тура: чемпион Москвы по футболу, «премьер-министр», спасавший жителей Татарии от голода 1920-х годов, - это первый нарком здравоохранения Татарии, председатель Совнаркома ТАССР в 1921–1924 годах Кашаф Мухтаров.

Он родился 14 июля 1896 года в с.Тавели Лаишевского уезда Казанской губернии в семье торговца мясом. Учился в Пермской гимназии и на медфакультете Пермского университета.

Пришельцы из мёртвых деревень. Как жили и что ели голодающие Поволжья Подробнее В 1918 году вступил в ряды большевиков, служил политруком мусульманского полка дивизии Блюхера.

В 1920 году Мухтаров назначен наркомом здравоохранения ТАССР, в 1921–1924 годы возглавляет Совет народных комиссаров ТАССР. Под его руководством шла борьба с голодом 1920-х годов в республике и масштабная прививочная кампания против холеры и тифа.

К организации питания жителей привлекали Центральную комиссию помощи голодающим, международные организации помощи голодающим в России. В 1922 году в Татарии получали питание ежедневно через американские столовые до 370 000 голодающих, через столовые других международных организаций ‒ до 400 000 детей.

Продукты из гробов. Быт казанцев в первые годы после революции Подробнее Доцент Башкирского госуниверситета Наиль Усманов в работе «Руководители Советского Татарстана 1920 гг. и Американская администрация помощи» приводит воспоминания представителей этой организации о первой встрече с Мухтаровым в 1921 году, где обсуждались вопросы приема их продовольственных грузов. Мухтаров, которого американцы называли «премьер-министром», без лишних слов отдавал чёткие распоряжения своим заместителям. Потом американцы убедились, что все они были исполнены.

«Этот молодой человек - ему только 25 лет - произвел самое благоприятное впечатление своей честностью, простотой и преданностью работе за народ - писал корреспондент американской газеты. - Он отказался от предложенного нами угощения, несмотря на то, что вовсе не выглядел сытым, и даже не принял предложенной нами папиросы».

Бывшее здание наркомата здравоохранения ТАССР (на пересечении ул. Астрономическая и Профсоюзная). До 1917 года здесь была аптека Грахе. Фото: АиФ/ Ольга Любимова

В 1924 году Мухтарова переводят в Москву, он возглавляет лечебный отдел Наркомата здравоохранения РСФСР. Одновременно работает в Комиссии ВЦИК по улучшению быта женщин, участвует в разработке Конституции СССР. А ещё становится чемпионом Москвы по футболу.

В 1937 году Кашаф Мухтаров был необоснованно репрессирован и расстрелян. Его посмертно реабилитировали в 1990 году.

В Казани на бывшем здании наркомата здравоохранения ТАССР (на пересечении ул. Астрономическая и Профсоюзная) установлена мемориальная доска Мухтарову.

Победителем конкурса становится Фарит Зарипов.

Задание 293-го конкурса: Сейчас многие изучают историю своей семьи. Сведения о предках, живших до 1917 года, узнают из метрических книг Казанской духовной консистории. Назовите одного из спасителей этого фонда, который коллекционировал шамаили.

Ответы мы ждём до 12.00 30 ноября по тел. 8-903-342-61-85 или по почте tamarra39@yandex.ru