В Зеленодольске мужчина, женщина и ребёнок, жившие в одной из квартир жилого дома на улице Гоголя, почувствовали себя плохо и были госпитализированы в местную ЦРБ.

Как рассказали «Татар-информу» в Госжилинспекции РТ, их состояние оценивается как удовлетворительное, а предварительные анализы исключили отравление угарным газом. Утечек в доме также не выявлено: вентиляция, дымоходы и приборы функционируют нормально.

Ситуацию взяла на контроль Госжилинспекция. Газоснабжение в подъезде отключили. Подачу газа возобновят после того, как будут проверены все квартиры, а управляющая компания документально подтвердит исправность дымоходов и вентиляции.