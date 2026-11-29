Следственный комитет по Татарстану закончил расследование уголовного дела директора коммерческой организации. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей — проще говоря, в изготовлении поддельных платёжных распоряжений о переводе денег, пишет СУ СК РФ по РТ.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год мужчина пытался скрыть уклонение от уплаты налогов, которое допустил раньше. Для этого он создал видимость деловых отношений с контрагентами и подготовил поддельные платёжные распоряжения. По этим бумагам со счетов фирмы партнёрам ушло больше 20 миллионов рублей.

Чтобы приговор можно было исполнить в части возможных имущественных взысканий, суд по ходатайству следствия арестовал имущество обвиняемого и его супруги на сумму больше 131 миллиона рублей. Доказательств собрано достаточно, дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.