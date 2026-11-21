В Татарстане 17 ноября на горе Пузанка в Мамадыше были обнаружены тела двух 16-летних девушек. Обе погибшие были студентками Мамадышского политехнического колледжа. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия; окончательные выводы предстоит сделать специалистам в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета. 20 ноября прокуратура Татарстана инициировала проверку колледжа, где учились девушки, и органов системы профилактики.

В учебном заведении объявлен траур: флаги приспущены, а все культурно-массовые мероприятия на ближайшую неделю отменены. Психологическая служба колледжа работает в усиленном режиме — специалисты оказывают поддержку как студентам, так и педагогам, стараясь помочь справиться с тяжёлой ситуацией. Одну из погибших девушек уже похоронили.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Светлана Захарова рассказала, что по факту трагедии прошли заседания Республиканской и муниципальной комиссий по делам несовершеннолетних. Всем ответственным структурам поставлены конкретные задачи, проверки продолжаются.

Пока официальные результаты не обнародованы: следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего.