В Вахитовском районном суде Казани гражданина Таджикистана Шамсулло Мудинова заключили под стражу на два месяца. Как сообщает «Вечерняя Казань», его обвиняют в вымогательстве в крупном размере. Следствие утверждает, что Мудинов получал деньги за разрешение работать нелегальным таксистам на территории международного аэропорта «Казань». Пока в деле фигурируют два водителя, которые обратились в правоохранительные органы. Татарская транспортная прокуратура поддержала ходатайство о заключении под стражу.

Проблема нелегальных таксистов в аэропорту обострилась после массовой драки на парковке в марте 2026 года. В конфликте участвовали не менее десяти человек. Для разнимания дерущихся были вызваны сотрудники транспортной полиции, но участники потасовки оказали сопротивление. В результате всех участников инцидента задержали, а по факту происшествия возбудили уголовное дело.

После этого случая, как сообщили источники «Вечерней Казани», началась проверка деятельности таксистов. Материалы Казанского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР были переданы в Казанское линейное управление внутренних дел для дальнейшего расследования.