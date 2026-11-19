14-летнюю девочку задержали по подозрению в серии краж из коттеджей в поселке Алтан Казани. Об этом сообщает МВД по Республике Татарстан.

Подростка поймали на парковке торгового центра. Она рассказала полиции, что с 9 ноября ей начали звонить неизвестные. Сначала ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей школы. Собеседница попросила у школьницы код из СМС, объяснив, что это необходимо для доступа к электронному дневнику. Не заподозрив обмана, девочка выполнила ее просьбу.

Затем ей позвонил человек, который представился сотрудником федерального банка. Он сообщил, что ее аккаунт на портале Госуслуг взломан, и мошенники могут воспользоваться данными о ее родителях. После этого она получила звонок от мужчины, назвавшегося сотрудником ФСБ. Он спросил, есть ли в доме «неофициальные» средства, и предложил провести обыск по видеосвязи. Когда девочка поняла, что денег в доме нет, лжесотрудник ФСБ начал угрожать ей уголовной ответственностью за то, что она ранее сообщила код из СМС, и тем самым якобы сама нарушила закон.

Лжесотрудник ФСБ предупредил девочку, что с ней свяжется куратор, и так и произошло. 16 ноября ей позвонил куратор, который убедил ее совершить кражи из коттеджей, якобы принадлежащих мошенникам.

По заданию куратора школьница проникла в три коттеджа. В первом, принадлежащем директору фирмы, она разбила окно и похитила норковую шубу, кольцо с драгоценными камнями, дорогую одежду и планшет общей стоимостью почти 700 тысяч рублей. Из второго коттеджа она забрала 600 тысяч рублей и драгоценный гарнитур стоимостью 630 тысяч рублей, которые принадлежали хозяйке дома – бухгалтеру организации. Из третьего коттеджа, где живет пенсионерка, она похитила драгоценности и два ноутбука общей стоимостью 790 тысяч рублей.

Украденные деньги девочка завернула в несколько пакетов и передала неизвестной женщине, назвавшей кодовое слово. Затем она купила весы для определения веса драгоценностей, упаковала их и пришла на парковку торгового центра Казани, чтобы оставить пакет в условленном месте. Там ее задержали оперативники, сообщает МВД.