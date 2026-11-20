В республиканской больнице Казани скончалась восьмилетняя девочка. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в социальных сетях.

Родители погибшей утверждают, что врачи неправильно лечили ребёнка, что привело к ухудшению его состояния. Они считают, что медики не дали возможности перевести девочку в другое лечебное учреждение, где ей могли бы оказать помощь. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования.