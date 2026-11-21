Министерство здравоохранения Республики Татарстан вводит обязательное ношение медицинских масок в больницах региона. Об этом сообщил глава ведомства Альмир Абашев. Решение принято в связи с зафиксированным ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории республики.

«Просим отнестись с пониманием — это необходимо для обеспечения инфекционной безопасности наших пациентов», — подчеркнул министр.

Одновременно с введением ограничительной меры Альмир Абашев обратился к жителям Татарстана в своем канале в МАКС с напоминанием о продолжающейся кампании по вакцинации от гриппа. Он отметил, что, пока эпидемический порог не достигнут, у граждан еще остается возможность защитить себя и своих близких от инфекции. Свои рекомендации глава Минздрава адресовал в первую очередь представителям групп риска.