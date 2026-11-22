В Альметьевске увеличилось количество пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), известной как мышиная лихорадка. Из-за роста числа заболевших в медицинском учреждении приходится устанавливать дополнительные койки. О ситуации сообщил в социальных сетях врач-пульмонолог Альметьевской центральной районной больницы Рустем Насретдинов.

По словам медика, мышиная лихорадка не передается от человека к человеку. Источником инфекции являются зараженные грызуны. Человек может инфицироваться при вдыхании пыли или употреблении продуктов, загрязненных выделениями больных мышей.

«Давайте уже не будем скрывать тот факт, что мышиная лихорадка была, есть и будет. Она не передается от человека к человеку. Человек заражается, вдыхая или съедая продукты, которые заражены экскрементами именно зараженных мышей. Вирус переносят грызуны», — отметил Рустем Насретдинов.

Напомним, подробности о вспышке читайте на «АиФ-Казань».