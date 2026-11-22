Врачи Республиканской клинической больницы Казани спасли 58-летнюю жительницу Москвы, у которой во время туристической поездки произошла тяжелая тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Женщине потребовалась экстренная помощь и сложная десятичасовая операция, сообщает минздра РТ.

Москвичка приехала в Казань вместе с сыном, чтобы познакомиться с городом. Однако вечером на парковке торгового центра женщина внезапно потеряла сознание. Сын вызвал скорую помощь. Бригада подстанции №6 прибыла на место уже через несколько минут.

Фельдшеры Гулина Шайхутдинова и Рафиль Бадриев оказали пациентке первую помощь и с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии» доставили ее в Республиканскую клиническую больницу. Реанимационные мероприятия начались сразу после поступления женщины в медучреждение. Пациентка находилась в состоянии кардиогенного шока, показатели сатурации и артериального давления были критически низкими. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №3 Юрий Пашков.

После стабилизации состояния к лечению подключились рентген-хирурги. Специалист отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения №1 Марсель Валеев установил в ствол легочной артерии специальный эндоваскулярный катетер EKOS. Устройство позволяет воздействовать непосредственно на тромбы с помощью ультразвука и микродоз тромболитического препарата, обеспечивая их локальное разрушение.

Процедура продолжалась десять часов. После ее завершения состояние пациентки значительно улучшилось и стабилизировалось. Через несколько дней женщину перевели в кардиологическое отделение, а затем выписали с необходимыми рекомендациями.

«Несмотря на серьезное испытание, москвичка решила не прерывать путешествие и осталась в Казани вместе с сыном, чтобы завершить запланированный туристический маршрут», - сказали в пресс-службе.

Ранее в больнице Казани девочка 8-летняя умерла после укола.